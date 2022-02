Bagno: ecco perchè devi abbassare il coperchio quando tiri l’acqua (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo sapevate che se lasciate il coperchio del water aperto durante lo scarico rischiate di mettere seriamente a rischio la vostra salute? ecco perchè bisogna sempre abbassare il coperchioNell’articolo di oggi vi spiegheremo il motivo per cui se lasciate aperta la tavoletta del Bagno quando fate lo scarico è pericolo per la salute. Di certo, sarà capitato a tutti di tirare lo sciacquone dimenticandosi di calare la tavoletta. ecco a voi tutti delle spiegazioni utili per cui è importante ed igienico chiudere sempre il coperchio. ecco perchè è importante chiudere la tavoletta del Bagno Il Bagno senza dubbio è una delle stanze dove ognuno di noi ama ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo sapevate che se lasciate ildel water aperto durante lo scarico rischiate di mettere seriamente a rischio la vostra salute?bisogna sempreilNell’articolo di oggi vi spiegheremo il motivo per cui se lasciate aperta la tavoletta delfate lo scarico è pericolo per la salute. Di certo, sarà capitato a tutti di tirare lo sciacquone dimenticandosi di calare la tavoletta.a voi tutti delle spiegazioni utili per cui è importante ed igienico chiudere sempre ilè importante chiudere la tavoletta delIlsenza dubbio è una delle stanze dove ognuno di noi ama ...

Advertising

StevLova : @valegrande73 @BruNOgrindxxx Ecco pure sessista. Ma poi che fai, ti precipiti al bagno appena c'è stato qualcuno????????? - xknowwhyx : @fIeurshao ecco! sicuro una tappa bagno quando esce zalone - redazionali_it : L’azienda Damast si è sempre distinta in termini di qualità e sostenibilità. Ecco le nuove doccette per doccia PIU… - tolovethedamned : ecco la classica canzone sanremese adatta per fare la pausa bagno #Sanremo2022 - Lalla84455247 : Le lenticchie a bagno almeno 5/6 ore? Ecco perché la definisco saccente. Ma sei capace a dire una volta che non sai una cosa? #gfvip -