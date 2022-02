Avellino, colpo a sorpresa: ecco Oliver Kragl (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – colpo a sorpresa in casa Avellino, ecco Oliver Kragl. L’ex Benevento nella mattinata firmerà il contratto con la società irpina. Gioca prevalentemente come esterno sinistro di centrocampo, ma può agire anche in zona offensiva come ala sinistra, tuttavia all’occorrenza, può essere impiegato anche da terzino sinistro, in una difesa a quattro. Si dimostra molto abile nel crossare e fornire assist per i compagni, inoltre è anche un ottimo tiratore dei calci piazzati e possiede un buon tiro dalla media-lunga distanza, grazie al suo sinistro molto potente e preciso. Nella passata stagione ad Ascoli ha collezionato 21 presenze e 1 in Serie B in prestito dal Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin casa. L’ex Benevento nella mattinata firmerà il contratto con la società irpina. Gioca prevalentemente come esterno sinistro di centrocampo, ma può agire anche in zona offensiva come ala sinistra, tuttavia all’occorrenza, può essere impiegato anche da terzino sinistro, in una difesa a quattro. Si dimostra molto abile nel crossare e fornire assist per i compagni, inoltre è anche un ottimo tiratore dei calci piazzati e possiede un buon tiro dalla media-lunga distanza, grazie al suo sinistro molto potente e preciso. Nella passata stagione ad Ascoli ha collezionato 21 presenze e 1 in Serie B in prestito dal Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

