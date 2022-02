Atletica | Czech Indoor Gala 2022 | in gara Scotti | Di Lazzaro e Tecuceanu

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Saranno tre gli azzurri ingiovedì 3 febbraio alad Ostrava. Sulla pista ceca debutteranno infatti Edoardonei 400, Elisa Dinei 60 ostacoli e Catalinnegli 800. Il primo a scendere in pista sarà, finalista olimpico e mondiale con la staffetta 4×400, mettendosi alla prova sul doppio giro di pista. L’azzurro (46.61 il personale siglato nel 2021), correrà nella serie B dei 400 che vede al via anche il britannico Rabah Yousif e l’olandese Jochem Dobber. Prima uscita dell’anno per Disui 60 ostacoli, dove vanta un personale di 8.12 ottenuto in semifinale agli Europeidi Torun 2021. La triestina, che dallo scorso anno si allena in ...