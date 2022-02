Alpine A110 GT - Quando il viaggio diventa puro divertimento

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le strette stradine dall'asfalto liscio come il velluto del Col de L'Espigoulier, nella Francia meridionale, sono uno scenario semplicemente perfetto per mettere in luce tutte le qualità della. Nonostante da noi sia un po' snobbata (nel 2021, in Italia, ne sono state vendute poco più di una trentina), laè ancora oggi, a cinque anni dalla sua nascita, decisamente illuminante. Perché, in un'epoca storica in cui la pratica più seguita è quella di aggiungere, trovandosi a fare i conti con pesi monstre, lei, dove si può, toglie. Risultato: 1.140 chilogrammi dichiarati in ordine di marcia. Turismo veloce. Ma non è certo tutta qui, l'essenza dellaGT (70.850 euro), posizionata tra la base (60.800) e la più pepata S (73.050) che abbiamo già guidato. Il quattro cilindri ...

L'occasione è quella di provare le nuove varianti della, la coupé sportiva che ha rilanciato, in grande stile, il marchio francese in giro per il mondo. Alla versione "tradizionale" ora ...... il piano strategico prevede lo sviluppo e il lancio di tre nuovi modelli elettrici e sportivi (una compatta, un crossover e il veicolo che sostituirà l') entro il 2026. Il primo SUV GT...Con la nuova Alpine A210, erede dell'attuale coupé A110, inizierà il futuro a propulsione elettrica della storica Casa di Dieppe, per poi proseguire con la SUV coupé A410 e la sportiva berlina A510.And really shouldn't. Besides documenting a great story, Queen of Speed features some fantastic footage of her old rally cars, including an Alpine A110, a Fiat 131, and Porsche 911. But, of course, ...