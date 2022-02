Achille Lauro fa arrabbiare il Vaticano, Amadeus risponde (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il battesimo in diretta su Rai1 di Achille Lauro ha fatto arrabbiare non pochi cattolici. Achille Lauro ha detto PERCHÉ A ME, DEL VESCOVO, NON INTERESSA. #Sanremo2022 https://t.co/jLi04ymAwE — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 1, 2022 Sulle note di Domenica, Achille Lauro – prendendo una bacinella d’acqua – si è battezzato in diretta tv ed il Vescovo di Imperia ha così sbottato con una nota ufficiale: “Una triste apertura del Festival della Canzone Italiana ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il battesimo in diretta su Rai1 diha fattonon pochi cattolici.ha detto PERCHÉ A ME, DEL VESCOVO, NON INTERESSA. #Sanremo2022 https://t.co/jLi04ymAwE — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 1, 2022 Sulle note di Domenica,– prendendo una bacinella d’acqua – si è battezzato in diretta tv ed il Vescovo di Imperia ha così sbottato con una nota ufficiale: “Una triste apertura del Festival della Canzone Italiana ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un ...

