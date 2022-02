Volley femminile, Serie A1: Stefano Saja esonerato, non è più l’allenatore di Roma (Di martedì 1 febbraio 2022) Stefano Saja è stato esonerato dal ruolo di allenatore di Roma, squadra che sta partecipando alla Serie A1 di Volley femminile. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta maturata domenica pomeriggio in casa contro Perugia. Le capitoline, neopromosse nel massimo campionato, sono terzultime in classifica generale con 10 punti all’attivo, frutto di 4 vittorie (l’ultima il 22 gennaio al tie-break contro Casalmaggiore) e 11 sconfitte stagionali. Le giallorosse hanno gli stessi punti di Trento (le dolomitiche hanno giocato una partita in più) e uno in più di Bergamo (le orobiche hanno però disputato due partite in meno). Volley femminile, le migliori italiane della 17° giornata di A1. Antropova, Omoruyi e Giulia Gennari: ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022)è statodal ruolo di allenatore di, squadra che sta partecipando allaA1 di. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta maturata domenica pomeriggio in casa contro Perugia. Le capitoline, neopromosse nel massimo campionato, sono terzultime in classifica generale con 10 punti all’attivo, frutto di 4 vittorie (l’ultima il 22 gennaio al tie-break contro Casalmaggiore) e 11 sconfitte stagionali. Le giallorosse hanno gli stessi punti di Trento (le dolomitiche hanno giocato una partita in più) e uno in più di Bergamo (le orobiche hanno però disputato due partite in meno)., le migliori italiane della 17° giornata di A1. Antropova, Omoruyi e Giulia Gennari: ...

Advertising

thevolleynews : Al via il primo Campionato Italiano di Snow Volley maschile e femminile - - Volleyball_it : Fipav: Indetto il primo Campionato Italiano femminile e maschile di Snow Volley by - stradenuovenet : Sport e sostenibilità, un percorso possibile. Con i responsabili del Palazzo dello Sport, di Ama Roma e Legambiente… - Scisciano : Volley – Luvo Barattoli Arzano: campionati fermi, il 12 febbraio si riparte da Messina: Arzano, 31 Gennaio – Per il… - zazoomblog : Volley femminile le migliori italiane della 17° giornata di A1. Antropova Omoruyi e Giulia Gennari: largo alle giov… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Zamparini e la formazione dei sogni: da Dybala a Cavani, quanti campioni da presidente ...30 Pistoia - UC Piacentina 89 - 76 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:00 Casalmaggiore - Roma 2 - 3 20:00 Trentino Rosa - San Casciano 1 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:00 ...

Volley, da febbraio al via il primo Campionato sulla neve La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato che prenderà il via la prima edizione del Campionato italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley , riservato ai tesserati FIPAV per la stagione 2021/2022. Saranno due le tappe della manifestazione tricolore: la prima a Linguaglossa (CT), sabato 19 e ...

Volley femminile, Serie A1: Stefano Saja esonerato, non è più l'allenatore di Roma OA Sport Volley femminile, Serie A1: Stefano Saja esonerato, non è più l’allenatore di Roma Stefano Saja è stato esonerato dal ruolo di allenatore di Roma, squadra che sta partecipando alla Serie A1 di volley femminile. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta maturata ...

Volley, da febbraio al via il primo Campionato sulla neve La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato di aver organizzato la prima edizione del Campionato italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione ...

...30 Pistoia - UC Piacentina 89 - 76- SERIE A119:00 Casalmaggiore - Roma 2 - 3 20:00 Trentino Rosa - San Casciano 1 - 3 Visualizza Serie A1- SUPERLEGA 15:00 ...La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato che prenderà il via la prima edizione del Campionato italianoe maschile assoluto di Snow, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione 2021/2022. Saranno due le tappe della manifestazione tricolore: la prima a Linguaglossa (CT), sabato 19 e ...Stefano Saja è stato esonerato dal ruolo di allenatore di Roma, squadra che sta partecipando alla Serie A1 di volley femminile. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta maturata ...La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato di aver organizzato la prima edizione del Campionato italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione ...