Vincenzo ucciso in strada a 24 anni, preso il sospetto assassino: è il padre (Di martedì 1 febbraio 2022) Fermato il sospetto omicida di Vincenzo Gabriele Rampello , il 24enne ucciso a colpi d'arma da fuoco a Raffadali (Agrigento). Si tratterebbe del padre del ragazzo, con l'omicidio che sarebbe avvenuto ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) Fermato ilomicida diGabriele Rampello , il 24ennea colpi d'arma da fuoco a Raffadali (Agrigento). Si tratterebbe deldel ragazzo, con l'omicidio che sarebbe avvenuto ...

Advertising

PalermoToday : Ragazzo di 24 anni ucciso a colpi di pistola in piazza: fermato il padre - peppesava : RT @Ragusanews: Raffadali: Vincenzo Rampello, 24 anni, ucciso a colpi di pistola in piazza - Ragusanews : Raffadali: Vincenzo Rampello, 24 anni, ucciso a colpi di pistola in piazza - QdSit : Un giovane di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola in piazza Progresso a Raffadali, nell'Agrigentino. ...… - vincenzo_mia : DELIA MI HAI UCCISO AHAHAHAH #gfvip -