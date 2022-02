VIDEO / “Messi, CR7 e… le donne”: Ronaldo, quante risate alla BoboTV (Di martedì 1 febbraio 2022) Ronaldo, ospite alla Bobo Tv su Twitch, parla con Vieri, Adani, Ventola e Cassano di Lionel Messi e ricorda i suoi anni da calciatore Leggi su golssip (Di martedì 1 febbraio 2022), ospiteBobo Tv su Twitch, parla con Vieri, Adani, Ventola e Cassano di Lionele ricorda i suoi anni da calciatore

Advertising

ItaliaViva : Non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire con 'le carte' in mano al centrodestra, anzi c'era qualcun… - MirrorFootball : Lionel Messi magic ?? - BEY7H_ : Ma se mancano a lei che li può sentire quando vuole pensa come stamo messi noi - Giuseppeduro4 : RT @duro_giuseppe: ?????? mi ha inviato un amico a casa sua a cena ci siamo messi a bere eravamo così umbriachi che mi sono fatto fare una sup… - Sabri469 : RT @hankersfilms: lui oggi insieme a carola li avrebbe messi tutti quanti al loro posto e punto -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Messi E' finito lo strazio: più che mercato... vagabondaggio Tranne un ragazzone di ruolo centravanti, promettente, almeno così ci dicono perchè anche dai video su youtube, quelli per intenderci dove pure io potrei sembrare il Messi dei poveri, ecco lui anche ...

"Messi, CR7 e... le donne": Ronaldo, quante risate Ronaldo, ospite alla Bobo Tv su Twitch, parla con Vieri, Adani, Ventola e Cassano di Lionel Messi e ricorda i suoi anni da calciatore

Psg, Pochettino: 'Messi e Donnarumma pronti per giocare' VIDEO Calciomercato.com Fiamme sul Monte Gambarogno: il video di questa notte E parlando di frontiere va rimarcato che al momento il valico doganale di Indemini è chiuso Non si esclude neppure che durante la giornata possano essere coinvolti anche uomini e mezzi messi a ...

Nuovo imbuto al Ponte Corleone: traffico impazzito VIDEO Dalla bretella laterale, che non è interessata da nessun limite alla circolazione, si immettono molti veicoli che ‘caricano’ nuovamente il ponte del peso che ne mette in pericolo la stabilità.

Tranne un ragazzone di ruolo centravanti, promettente, almeno così ci dicono perchè anche daisu youtube, quelli per intenderci dove pure io potrei sembrare ildei poveri, ecco lui anche ...Ronaldo, ospite alla Bobo Tv su Twitch, parla con Vieri, Adani, Ventola e Cassano di Lionele ricorda i suoi anni da calciatoreE parlando di frontiere va rimarcato che al momento il valico doganale di Indemini è chiuso Non si esclude neppure che durante la giornata possano essere coinvolti anche uomini e mezzi messi a ...Dalla bretella laterale, che non è interessata da nessun limite alla circolazione, si immettono molti veicoli che ‘caricano’ nuovamente il ponte del peso che ne mette in pericolo la stabilità.