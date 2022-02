Via tutte le ristrizioni | Danimarca primo Paese Ue a riaprire tutto

Advertising

La Danimarca è diventata il primo Paese dell'Unione europea a revocare le restrizioni anti Covid. A partire dal primo giorno di febbraio, dunque, a Copenaghen e dintorni non saranno più in vigore né l'obbligo di indossare la mascherina né quello di esibire il Green ...