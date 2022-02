Verona, è Caprari il giocatore del mese di gennaio per l’AIC (Di martedì 1 febbraio 2022) l’AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha votato Gianluca Caprari del Verona come miglior giocatore del mese di gennaio in Serie A Gianluca Caprari, attaccante del Verona, è stato nominato giocatore del mese dall’Associazione Italiana Calciatori. MESSAGGIO – «A gennaio 2022 Caprari ha segnato 4 gol nelle tre vittorie dell’Hellas Verona in campionato (con in mezzo il passaggio a vuoto difficile da spiegare in casa con la Salernitana) e ha convinto così i suoi colleghi a votarlo come miglior giocatore del mese AIC, una piccola consolazione dopo la mancata convocazione in Nazionale. In totale ha già segnato 8 gol e realizzato 5 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022), Associazione Italiana Calciatori, ha votato Gianlucadelcome migliordeldiin Serie A Gianluca, attaccante del, è stato nominatodeldall’Associazione Italiana Calciatori. MESSAGGIO – «A2022ha segnato 4 gol nelle tre vittorie dell’Hellasin campionato (con in mezzo il passaggio a vuoto difficile da spiegare in casa con la Salernitana) e ha convinto così i suoi colleghi a votarlo come migliordelAIC, una piccola consolazione dopo la mancata convocazione in Nazionale. In totale ha già segnato 8 gol e realizzato 5 ...

Advertising

fzola_ : Hellas Verona, Caprari miglior calciatore di gennaio per l'AIC - SampNews24 : Momento d’oro per #Caprari: eletto calciatore del mese – FOTO - SampNews24 : #Verona, agente #Caprari: «Speravamo nella convocazione di Mancini» - dodieffe : @gipsylenu 'Ed è 0-2 del Verona, gran botta da fuori di Caprari' ?? - Hellastory : Lasagna, Caprari e Simeone in Hellas Verona-Fiorentina 1-1 del 22.12.2021 #dailygialloblu #daiverona -