UFFICIALE – C’è la notizia dal Venezia in vista del Napoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Arrivano ottime notizie per il Venezia in vista della ripresa del campionato. Ben sette calciatori dei Lagunari risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. La squadra veneta affronterà il Napoli il prossimo 6 febbraio. Di seguito il comunicato UFFICIALE del club: FOTO: Imago – Venezia Covid-19 Napoli “Il Venezia FC comunica che sette tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque all’interno del gruppo squadra persiste un solo caso di positività. Il Venezia si troverà a scendere di nuovo in campo il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Arrivano ottime notizie per ilindella ripresa del campionato. Ben sette calciatori dei Lagunari risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. La squadra veneta affronterà ilil prossimo 6 febbraio. Di seguito il comunicatodel club: FOTO: Imago –Covid-19“IlFC comunica che sette tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque all’interno del gruppo squadra persiste un solo caso di positività. Ilsi troverà a scendere di nuovo in campo il ...

