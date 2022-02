Travolge e uccide bimbo di 15 mesi e poi scappa: la tragedia sotto gli occhi della madre (Di martedì 1 febbraio 2022) Incidente terrificante a Cagliari nel pomeriggio di oggi, martedì 1 febbraio. Una mamma stava portando il passeggino con il figlio di 15 mesi appena nei pressi delle strisce pedonali. Improvvisamente uno scooterone, che stava sorpassando un’auto, ha centrato in pieno il piccolo. Dopo il tremendo impatto l’uomo sullo scooter è fuggito. È successo in via Cadello, in pieno centro, una zona molto trafficata vicino al parco di Monte Claro. Purtroppo per il piccolo Daniele Ulver non c’è stato nulla da fare. sotto choc ma fortunatamente illesa la mamma, la 31enne Ilaria Ennas. Il motociclista, accusato di omicidio stradale, si è costituito alla polizia stradale circa due ore dopo il fatto. Lo scooter Yamaha T-Max su cui stava viaggiando l’uomo ha travolto la carrozzina e l’ha trascinata per una quindicina di metri. Dopo lo scontro la mamma è rimasta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Incidente terrificante a Cagliari nel pomeriggio di oggi, martedì 1 febbraio. Una mamma stava portando il passeggino con il figlio di 15appena nei pressi delle strisce pedonali. Improvvisamente uno scooterone, che stava sorpassando un’auto, ha centrato in pieno il piccolo. Dopo il tremendo impatto l’uomo sullo scooter è fuggito. È successo in via Cadello, in pieno centro, una zona molto trafficata vicino al parco di Monte Claro. Purtroppo per il piccolo Daniele Ulver non c’è stato nulla da fare.choc ma fortunatamente illesa la mamma, la 31enne Ilaria Ennas. Il motociclista, accusato di omicidio stradale, si è costituito alla polizia stradale circa due ore dopo il fatto. Lo scooter Yamaha T-Max su cui stava viaggiando l’uomo ha travolto la carrozzina e l’ha trascinata per una quindicina di metri. Dopo lo scontro la mamma è rimasta ...

