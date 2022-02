The Batman | Robert Pattinson difende i progetti della DC | Nessun film su Bruce Wayne è brutto

Advertising

badtasteit : #TheBatman ecco i character poster dei personaggi! - badtasteit : #TheBatman immagini inedite in un nuovo spot - TestedSociopath : Ho appena realizzato che non potrò vedere The Batman subito perché esce proprio nei giorni in cui sono a Firenze ???? - _ComicsUniverse : #TheBatman: #RobertPattinson definisce “pazzo il suo #BruceWayne e loda i vecchi film “ho sempre amato il personagg… - Matioski : Alle 17:00, assieme a Michele Innocenti, Paolo Innocenti e The Unbounds, analizziamo il quarto film di Batman, dire… -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman

Con l'avvicinarsi dell'uscita di, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson , ecco che i materiali promozionali della pellicola continuano ad arrivare online con una certa costanza. LEGGI ": la data di ......& B Banjo Kazooie Banjo Tooie Bard's Tale Remastered Bassmaster Fishing 2022...Cricket 19 Crimson Skies Crowntrick CrossfireX Crusader Kings 3 Curse ofDead ...Hollywood actor Robert Pattinson has revealed in a recent interview that even his agent was shocked by the news that he would be taking over the role of Batman ...Also starring The Batman's Colin Farrell and Anne Boleyn's Jodie Turner-Smith, the first trailer gives a taste of what is to come as the family deal with the aftermath of Yang's shutdown. After Yang ...