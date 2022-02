SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-ACR Messina. Come finirà? (1-X-2) (Di martedì 1 febbraio 2022) La sfida tra Palermo e ACR Messina è in programma mercoledì pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita Leggi su mediagol (Di martedì 1 febbraio 2022) La sfida trae ACRè in programma mercoledì pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Advertising

morottimichele : Ciao Marika, non so chi tu sia ma ho appena fatto il tuo sondaggio per l’università a nome di Dolph Lundgren, ossia… - TandiRi : Raga non ho votato al sondaggio delle canzoni Disney perché non mi era arrivato in tl detto questo In fondo al mar… - ClaudiaMarchio9 : RT @biofresh_somma: #GFVIP Pisciandomi sotto per questa queen più votata nel sondaggio “chi è il tuo preferito” è la piu votata anche nel “… - ne0d1e : @perochan Vedo già il tuo sondaggio… - lightsovt : @lhemmonades Visto che devo indiziare subito e non ho voglia di aspettare la fine del sondaggio e visto che c’è un… -