Serie A 2021/2022, Raspadori è il miglior calciatore del mese di gennaio (Di martedì 1 febbraio 2022) Il premio EA SPORTS Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore del Sassuolo Giacomo Raspadori. La sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card avverranno nel pre-partita di Sassuolo – Roma, in programma domenica 13 febbraio 2022 alle ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La classifica, spiega la Lega Serie A, è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 20° alla 23° della Serie A 2021/2022. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 18 ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato aldel Sassuolo Giacomo. La sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card avverranno nel pre-partita di Sassuolo – Roma, in programma domenica 13 febbraioalle ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La classifica, spiega la LegaA, è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 20° alla 23° della. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 18 ...

