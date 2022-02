Sanremo 2022, prima puntata stasera: scaletta, ospiti, ordine di esibizione cantanti e a che ora finisce (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 72° Festival di Sanremo prende il via stasera, martedì 1 febbraio, alle 20.30 su Rai1. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Amadeus. La co-conduttrice sarà l’attrice Ornella Muti. Ecco la scaletta della prima serata con l’ordine di uscita dei primi 12 artisti, le canzoni e gli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston. La chiusura della diretta è prevista, stando a quanto comunicato, per l’1.35 di notte. Sanremo2022: la scaletta, apre la kermesse Achille Lauro Achille Lauro feat. Harlem Gosper Choir, Domenica Yuman, Ora e qui Noemi, Ti amo non lo so dire Gianni Morandi, Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista, Ciao ciao Michele Bravi, Inverno dei fiori Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare Mahmood ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 72° Festival diprende il via, martedì 1 febbraio, alle 20.30 su Rai1. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Amadeus. La co-conduttrice sarà l’attrice Ornella Muti. Ecco ladellaserata con l’di uscita dei primi 12 artisti, le canzoni e gliche saliranno sul palco del Teatro Ariston. La chiusura della diretta è prevista, stando a quanto comunicato, per l’1.35 di notte.: la, apre la kermesse Achille Lauro Achille Lauro feat. Harlem Gosper Choir, Domenica Yuman, Ora e qui Noemi, Ti amo non lo so dire Gianni Morandi, Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista, Ciao ciao Michele Bravi, Inverno dei fiori Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare Mahmood ...

