Sanremo 2022, Ana Mena a FqMagazine.it: “Le polemiche perché sono spagnola? Le capisco in parte, ma rispetto il regolamento” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In punta di piedi e con un grande rispetto per la storia del Festival di Sanremo. Ana Mena sull’onda dei successi estivi prima con Fred De Palma, Federico Rossi e poi con Rocco Hunt, sbarca con un brano in italiano “Duecentomila ore” – scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef – al Teatro Ariston. La partecipazione di Ana Mena, artista da 36 dischi di Platino e 2 dischi d’oro con oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, ha suscitato qualche polemica perché spagnola e non italiana. In molti forse hanno dimenticato che sul palco dell’Ariston si sono succeduti anche altri artisti stranieri famosi, su tutti Luis Miguel che si classificò al secondo posto a Sanremo 1985 con “Noi, ragazzi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In punta di piedi e con un grandeper la storia del Festival di. Anasull’onda dei successi estivi prima con Fred De Palma, Federico Rossi e poi con Rocco Hunt, sbarca con un brano in italiano “Duecentomila ore” – scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef – al Teatro Ariston. Lacipazione di Ana, artista da 36 dischi di Platino e 2 dischi d’oro con oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, ha suscitato qualche polemicae non italiana. In molti forse hanno dimenticato che sul palco dell’Ariston sisucceduti anche altri artisti stranieri famosi, su tutti Luis Miguel che si classificò al secondo posto a1985 con “Noi, ragazzi di ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - ssvnshinee_ : RT @Iperborea_: Analizzare la situazione pandemica in Italia attraverso la platea di Sanremo: - 2020 - 2021 - 2022 #Sanremo2022 https://t… - MassimoMicheli4 : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… -