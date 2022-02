Salto con gli sci femminile | Marita Kramer ancora positiva al Covid Sfuma definitivamente la sua partenza per Pechino

(Di martedì 1 febbraio 2022), la principale favorita per la medaglia d’oro nelcon gli sciai prossimi Giochi Olimpici Invernali 2022, non potrà partire pere dovrà quindi guardare la rassegna a cinque cerchi in televisione da casa. La notizia era nell’aria da diversi giorni, dopo la positività dell’atleta al-19 riscontrata lo scorso sabato a Willingen, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità tramite un comunicato della Federazione Austriaca.è risultataal Coronavirus anche ad un secondo tampone effettuato in quel di Salisburgo, perdendo di fatto ogni residua chance di volare ai Giochi in extremis. Lo staff tecnico austriaco ha preso atto della situazione, cancellando il nome della ventenne nativa di Apeldoorn dalla ...

Marita Kramer, la principale favorita per la medaglia d'oro nel salto con gli sci femminile ai prossimi Giochi Olimpici Invernali 2022, non potrà partire per Pechino e dovrà quindi guardare la ...