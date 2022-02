Reggio Emilia | ragazza di 15 anni denuncia stupro di gruppo | arrestato compagno di classe

(Di martedì 1 febbraio 2022) La ricosutruzione dei fatti Secondo quanto rivelano la ' Gazzetta di' e ' Il Resto del Carlino ', i fatti risalirebbero a venerdì scorso: cinque giovani, due ragazze e tre ragazzi, non vanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Resistenza: è morta a Reggio Emilia nel Giorno della Memoria Giovanna Quadreri, staffetta 'Libertà'. Nell'operazion… - sbonaccini : Due anni fa senza Kobe Bryant: un grande campione legato alla nostra terra, così come le nostra terra era legata a… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Reggio Emilia, 15enne violentata dai compagni di classe: ai domiciliari un coetaneo - news_ferrara : Reggio Emilia, le previsioni meteo di mercoledì 2 febbraio 2022 - roberme3 : @giovannamilf Reggio Emilia -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

Un 15enne diè stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una coetanea. Sono indagati anche altri due minorenni che, secondo la Procura, avrebbero avuto ...... l'agghiacciante testimonianza fornita da una ragazza di appena 15 anni , che ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo venerdì scorso a. I fatti Per lo ...Una ragazza di 15 anni è stata violentata dai suoi compagni di classe a Reggio Emilia. Un suo coetaneo è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata ...Stuprata a 15 anni a una festa con amici. Sotto accusa al momento, solo un ragazzo (come la vittima nato nel 2006 e compagno di classe della ragazza in un istituto superiore di Reggio Emilia).