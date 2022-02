Quando Salvini diceva no al partito repubblicano di Berlusconi (Di martedì 1 febbraio 2022) “Ora un partito repubblicano”, annunciava ieri Matteo Salvini, affidando a un intervento su Libero, il nuovo schema. La nuova ricetta, per andare oltre. La corsa al Quirinale, il suo epilogo, soprattutto, ha lasciato strascichi importanti nel centrodestra. È partita la corsa alla rifondazione. Per dire, sempre ieri, anche la Meloni ha esperesso la stessa necessità, questa volta dalle colonne del Giornale. Ognuno a proprio modo. “È inutile nascondersi dietro un dito. L'elezione del presidente ha mostrato i limiti della coalizione del centrodestra”, ha ammesso il leader del Carroccio, forse senza aaccorgersi che il principale responsabile, in questa storia è proprio lui. Le sue giocate, la trottola – king maker, hanno lasciato un segno, profondo, quasi un fossato, che va colmato un'altra volta. Come? “Ragionando in un'ottica veramente ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) “Ora un”, annunciava ieri Matteo, affidando a un intervento su Libero, il nuovo schema. La nuova ricetta, per andare oltre. La corsa al Quirinale, il suo epilogo, soprattutto, ha lasciato strascichi importanti nel centrodestra. È partita la corsa alla rifondazione. Per dire, sempre ieri, anche la Meloni ha esperesso la stessa necessità, questa volta dalle colonne del Giornale. Ognuno a proprio modo. “È inutile nascondersi dietro un dito. L'elezione del presidente ha mostrato i limiti della coalizione del centrodestra”, ha ammesso il leader del Carroccio, forse senza aaccorgersi che il principale responsabile, in questa storia è proprio lui. Le sue giocate, la trottola – king maker, hanno lasciato un segno, profondo, quasi un fossato, che va colmato un'altra volta. Come? “Ragionando in un'ottica veramente ...

Advertising

ilriformista : 'Quando è sparito 3 ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritt… - StefanoFeltri : quando è saltato Prodi, poi Bersani si è dimesso: ora che fa Salvini? - stanzaselvaggia : Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello che “non si processano le idee?”, quando c’… - ModernoAlex : RT @Miti_Vigliero: Ma ve lo ricordate il patto anti-inciucio firmato dal centrodestra? Era l’agosto del 2020 quando Meloni, Salvini e Berl… - Miti_Vigliero : Ma ve lo ricordate il patto anti-inciucio firmato dal centrodestra? Era l’agosto del 2020 quando Meloni, Salvini e… -