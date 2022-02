Positivo al Covid e ubriaco sfreccia con il Suv sull’asse mediano (Di martedì 1 febbraio 2022) Positivo al Covid e ubriaco, sfreccia con il suv sull’asse mediano mentre i Carabinieri effettuano dei rilievi per un incidente stradale. E’ successo la scorsa notte a Giugliano in Campania (Napoli), dove i militari hanno denunciato un 33enne di Pozzuoli per omissione di soccorso, danneggiamento e per aver violato la quarantena alla quale era sottoposto. Intorno all’1.30 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano, impegnati sull’asse mediano in direzione Lago Patria per effettuare dei rilievi a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima, hanno notato un suv percorrere la strada ad alta velocità. I militari posti 500 metri prima del luogo dell’incidente gli hanno intimato di rallentare, ma l’auto ha puntato dritto ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 febbraio 2022)alcon il suvmentre i Carabinieri effettuano dei rilievi per un incidente stradale. E’ successo la scorsa notte a Giugliano in Campania (Napoli), dove i militari hanno denunciato un 33enne di Pozzuoli per omissione di soccorso, danneggiamento e per aver violato la quarantena alla quale era sottoposto. Intorno all’1.30 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano, impegnatiin direzione Lago Patria per effettuare dei rilievi a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima, hanno notato un suv percorrere la strada ad alta velocità. I militari posti 500 metri prima del luogo dell’incidente gli hanno intimato di rallentare, ma l’auto ha puntato dritto ...

