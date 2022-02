Pechino 2022, Yang: “Atleti responsabili di quello che dicono” (Di martedì 1 febbraio 2022) Yang Yang ricorda agli Atleti che sono responsabili di ciò che dicono nelle conferenze stampa e nelle interviste delle Olimpiadi di Pechino 2022. La pattinatrice cinese, presidente della Commissione Atleti di Pechino 2022, ha citato la regola 50 della Carta del Cio, che limita la libertà di espressione sul campo di gioco e durante le cerimonie di premiazione. La due volte campionessa olimpica ha però sottolineato l’importanza di condividere le proprie opinioni. “La Regola 50 della Carta del Cio – ha detto Yang – parla molto chiaramente della libertà di parola per gli Atleti, sul tipo di espressioni che possono fare, a che ora e durante quali eventi. Gli Atleti sono ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022)ricorda agliche sonodi ciò chenelle conferenze stampa e nelle interviste delle Olimpiadi di. La pattinatrice cinese, presidente della Commissionedi, ha citato la regola 50 della Carta del Cio, che limita la libertà di espressione sul campo di gioco e durante le cerimonie di premiazione. La due volte campionessa olimpica ha però sottolineato l’importanza di condividere le proprie opinioni. “La Regola 50 della Carta del Cio – ha detto– parla molto chiaramente della libertà di parola per gli, sul tipo di espressioni che possono fare, a che ora e durante quali eventi. Glisono ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Sochi, 2014 Carolina Kostner, dopo le delusioni cocenti di Torino e Vancouver, riesce finalmente ad agguantare… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Coninews : Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il perc… - WeWillWin62 : E chi cazzo se ne frega! Avrà preso il raffreddore, non facciamola lunga! - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Mondo Giochi di Pechino 2022 tra la regia di Ymou ed il rapporto di Club of China sul controllo della stampa estera h… -