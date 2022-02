Partono già i siluri contro Iva Zanicchi. Lei replica. “Mi danno per ultima? E chi se ne frega…” (Di martedì 1 febbraio 2022) A 13 anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston, Iva Zanicchi è più agguerrita che mai: l’Aquila di Ligonchio ha già partecipato dieci volte al Festival di Sanremo, arrivando prima in tre occasioni. I bookies danno Iva Zanicchi per ultima Questa volta però l’impresa è difficilissima: gli analisti di Snai e Stanleybet.it infatti la piazzano al primo posto sul tabellone dell’ultimo classificato a 3,25, davanti a Giusy Ferreri a 4,75. LEGGI ANCHE Per Di Maio e Salvini l'unica Iva è la Zanicchi: il povero Tria si rassegni Iva Zanicchi non si piega al buonismo sui migranti: «Il problema c'è». E difende Salvini Massimo Ranieri favorito per il premio della critica Grandissimo ritorno al Festival anche per Massimo Ranieri, vincitore nel 1988 con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) A 13 anni dalla suaapparizione sul palco dell’Ariston, Ivaè più agguerrita che mai: l’Aquila di Ligonchio ha già partecipato dieci volte al Festival di Sanremo, arrivando prima in tre occasioni. I bookiesIvaperQuesta volta però l’impresa è difficilissima: gli analisti di Snai e Stanleybet.it infatti la piazzano al primo posto sul tabellone dell’ultimo classificato a 3,25, davanti a Giusy Ferreri a 4,75. LEGGI ANCHE Per Di Maio e Salvini l'unica Iva è la: il povero Tria si rassegni Ivanon si piega al buonismo sui migranti: «Il problema c'è». E difende Salvini Massimo Ranieri favorito per il premio della critica Grandissimo ritorno al Festival anche per Massimo Ranieri, vincitore nel 1988 con ...

