Oroscopo Marco Pesatori 2 febbraio 2022: Cancro a denti stretti (Di martedì 1 febbraio 2022) In esclusiva a Ultim'ora News, Marco Pesatori rivela l'Oroscopo del girono 2 febbraio. Il noto astrologo, oltre a interrogare gli astri, rilascia anche la valutazione con stelle da 1 a 5. Scopriamo in seguito che giornata attendersi. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 2 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Nati in marzo non ancora del tutto fuori dal tunnel. Adesso, se la salita si fa dura, conviene mantenere un passo blando. Non siate severi con voi stessi. Non abbiate paura di esclusioni clamorose. Realismo e concentrazione. ?? Toro - Arriva una bellissima Luna che vi lancia nella stratosfera. Ritrovate la forma migliore, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. In amore scivolate nell'idillio, ...

