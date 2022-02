(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulla diffusione delnel mondo “è prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questoè pericoloso eaddavanti ai nostri occhi. L’Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente tracciando 4 sottovarianti di, incluso BA.2”, nota come2. A fare il punto è il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing. “Questocontinuerà ad– ripete il Dg – motivo per cui invitiamo i Paesi are con i test, la sorveglianza e il sequenziamento. Non possiamo combattere” Sars-CoV-2 “se non sappiamo cosa sta facendo. E dobbiamore a lavorare per garantire che tutte le persone ...

Advertising

Adnkronos : #Omicron 2, Oms: '#Covid ko? È presto, virus continua a evolversi'. - ladyonorato : Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie… - lifestyleblogit : Omicron 2, Oms: 'Covid ko? È presto, virus continua a evolversi' - - telodogratis : Omicron 2, Oms: “Covid ko? È presto, virus continua a evolversi” - las3rman : RT @Adnkronos: #Omicron 2, Oms: '#Covid ko? È presto, virus continua a evolversi'. -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Oms

...di, più contagiosa ma meno virulenta della Delta, non significa che l'epidemia sta sparendo. "È prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria " è l'avvettimento dell'" . ..."È prematuro per qualsiasi Paese dichiarare vittoria" al Covid. Lo afferma il dg dell'Tedros Adhanom nel consueto briefing da Ginevra. L'rileva inoltre che da quantoè stata identificata "circa 10 settimane fa, sono stati registrati circa 90 milioni di casi, di più che nell'interno 2020. Ed ora stiamo iniziando a vedere un ...Mondo - La Danimarca è il primo Paese europeo a cancellare ogni tipo di restrizione. "Sono convinti che non ci siano più pericoli nonostante gli alti livelli di .... Perché la diffusione di Omicron, ...Da oggi non sarà più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso e avere il Green pass per entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti. Riaperti anche i locali no ...