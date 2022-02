“No, non stiamo più insieme”: è finita, brutta notizia per i fan della coppia nata in tv (Di martedì 1 febbraio 2022) nella scorsa edizione di Temptation Island. Si sono conosciuti lo scorso anno, in una delle trasmissioni più amate della nostra tv. Una storia d’amore complicata, iniziata con un turbolento tira e molla, ma che poi sembrava procedere per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 1 febbraio 2022) nella scorsa edizione di Temptation Island. Si sono conosciuti lo scorso anno, in una delle trasmissioni più amatenostra tv. Una storia d’amore complicata, iniziata con un turbolento tira e molla, ma che poi sembrava procedere per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CarloCalenda : La politica non si rinnoverà sommando o spostando chi siede già in questo Parlamento, ma portandoci bravi amministr… - RaiDue : Non credete alle vostre orecchie, vero? ?? Eppure non stiamo scherzando... domani #ILunatici sbarcheranno a Sanremo… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Marco Mengoni ospite di #Sanremo2022? Stiamo lavorando a più cose, adesso non sono in grado di dire né… - Seoulmate2018 : RT @Comewhatmaay: NON SO DA DOVE PARTIRE A COMMENTARE, SE COME DITE VOI STIAMO AFFONDANDO VOGLIO AFFONDARE SEMPRE #jeru - Bluerose6898 : RT @SADIComic: il pelato PARIGINO antiitaliano @EnricoLetta e poi in #lega si meravigliano se li stiamo abbandonando sono loro che stanno c… -