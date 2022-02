Morto Zamparini, ex presidente del Palermo: aveva 80 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ Morto Maurizio Zamparini, l’ex presidente del Palermo aveva 80 anni. L’imprenditore è deceduto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna. Zamparini era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. Poi era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero. Pochi mesi fa, ad ottobre dello scorso anno, Zamparini aveva vissuto un grave lutto, con la scomparsa del figlio Armando, 23 anni, stroncato da un malore e trovato Morto a Londra nella sua camera d’albergo. Zamparini E IL CALCIO – Zamparini, imprenditore legato all’edilizia e alla grande distribuzione, nel calcio ha lasciato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’Maurizio, l’exdel80. L’imprenditore è deceduto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna.era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. Poi era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero. Pochi mesi fa, ad ottobre dello scorso anno,vissuto un grave lutto, con la scomparsa del figlio Armando, 23, stroncato da un malore e trovatoa Londra nella sua camera d’albergo.E IL CALCIO –, imprenditore legato all’edilizia e alla grande distribuzione, nel calcio ha lasciato il ...

Advertising

DiMarzio : Un brutto risveglio stamani: #Zamparini se n'è andato. Aveva 80 anni - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - Gazzetta_it : È morto Zamparini, l'ex presidente di Palermo e Venezia - SilviaPrato1 : RT @GoalItalia: L'ex presidente del Palermo era ricoverato in ospedale da un mese ?? - DaniloBatresi : RT @rtl1025: ?? Maurizio #Zamparini, ex storico patron del #Palermo Calcio, è morto questa notte in una clinica in provincia di #Ravenna. L… -