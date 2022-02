Max Verstappen torna in pista: test con una Porsche in Portogallo (Di martedì 1 febbraio 2022) Max Verstappen torna in pista. Non è ancora tempo di testare la nuova Red Bull in vista della stagione 2022, ma solo di riprendere confidenza con la velocità. Del resto l'olandese classe 1997 non ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Maxin. Non è ancora tempo diare la nuova Red Bull in vista della stagione 2022, ma solo di riprendere confidenza con la velocità. Del resto l'olandese classe 1997 non ...

RT @Gazzetta_it: F1, Max Verstappen torna in pista: test con una Porsche in Portogallo - Gazzetta_it : F1, Max Verstappen torna in pista: test con una Porsche in Portogallo

Mercedes F1 di Hamilton e AMG Project One ora sono di Lego La monoposto di Formula 1 riproduce nei minimi dettagli la vettura che The Hammer ha guidato nella stagione conclusasi con la vittoria del titolo di Max Verstappen. La replica di mattoncini include ...

F1, Max Verstappen torna in pista: test con una Porsche in Portogallo La Gazzetta dello Sport Kelly Piquet: ‘Max is niet perfect’ Kelly Piquet en Max Verstappen lijken de perfecte match. Toch geeft Kelly toe dat Max eigenlijk helemaal niet perfect is. In een quote op Instagram maakt ze duidelijk waarom. Tekst gaat verder onder ...

Lewis Hamilton laat (na bijna twee maanden!) weer eens van zich horen Met geen woord rept de 37-jarige coureur over de race waar hij op controversiële wijze de wereldtitel verloor aan Max Verstappen. Het is dus nog altijd niet duidelijk of hij dit jaar weer te ...

