La Lancia Flaminia Presidenziale al servizio di Mattarella è Targa Oro ASI (Di martedì 1 febbraio 2022) Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica Italiana , sale nuovamente a bordo dell a Lancia Flaminia Presidenziale Targa Oro ASI , una vettura ambasciatrice dell'Italia nel mondo.

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #MotoriampNautica Lancia Flaminia Presidenziale: identikit della vettura che porterà al Colle Sergio Mattarella per il… - PrimaCommunica2 : #MotoriampNautica Lancia Flaminia Presidenziale: identikit della vettura che porterà al Colle Sergio Mattarella per… - GiulianAlfredo : #lancia #Flaminia per un giorno #audi al per 7 anni #pdr #Mattarellabis - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, la mitica Lancia Flaminia 335: l'auto di parata del presidente #mattarella - infoitinterno : Quirinale: la Lancia Flaminia riaccende i motori, storia dell’auto nata per Elisabetta II -