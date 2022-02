“Io vado via”, panico al Gf Vip: chi è pronto ad andarsene? (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovo addio al GF Vip? La dichiarazione di un concorrente fa preoccupare i fan del reality show che temono la sua uscita. Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip non si fanno attendere. Ogni giorno i concorrenti della sesta edizione sono protagonisti di momenti di gioia ma anche di sconforto e nostalgia, dove alcuni di loro si lasciano andare a confessioni varie. Dopo un inizio in sordina, dove molti telespettatori si sono lamentati del fatto che all’interno della casa di Cinecittà c’erano poche dinamiche e che la sesta edizione era piuttosto noiosa rispetto agli anni passati, il Gf Vip si è ripreso in corsa. Il reality show infatti sta attirando parecchie attenzioni da parte del pubblico, ed i dati auditel ne sanno qualcosa. Moltissimi fan della trasmissione di Canale 5 infatti si stanno animando sempre di più sui social. Il popolo del web ... Leggi su chenews (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovo addio al GF Vip? La dichiarazione di un concorrente fa preoccupare i fan del reality show che temono la sua uscita. Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip non si fanno attendere. Ogni giorno i concorrenti della sesta edizione sono protagonisti di momenti di gioia ma anche di sconforto e nostalgia, dove alcuni di loro si lasciano andare a confessioni varie. Dopo un inizio in sordina, dove molti telespettatori si sono lamentati del fatto che all’interno della casa di Cinecittà c’erano poche dinamiche e che la sesta edizione era piuttosto noiosa rispetto agli anni passati, il Gf Vip si è ripreso in corsa. Il reality show infatti sta attirando parecchie attenzioni da parte del pubblico, ed i dati auditel ne sanno qualcosa. Moltissimi fan della trasmissione di Canale 5 infatti si stanno animando sempre di più sui social. Il popolo del web ...

