Indagine Kaspersky sulla telemedicina | rilevate 33 vulnerabilità nel protocollo di trasferimento dati dei dispositivi wearable

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Milano, 1 febbraio 2022. Gli esperti dihanno rilevato che ilpiù frequentemente utilizzato per trasferiredaiindossabili usati per il monitoraggio remoto dei pazienti presentava 33, di cui 18 “critiche”. Il dato è del 2021 e include 10critiche in più rispetto al 2020, molte delle quali ancora senza patch. Alcune di questepotrebbero consentire agli attaccanti di intercettare iinviati online dal dispositivo. La pandemia in corso ha portato ad una rapida digitalizzazione del settore sanitario. Considerata la pressione su ospedali e staff medico, e le moltissime persone a casa in quarantena, le organizzazioni sanitarie si sono viste costrette a ...