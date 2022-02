Il Papa e le suore ridotte a colf | “Ribellatevi | lottate se trattate ingiustamente”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 febbraio 2022) Città del Vaticano – Dalarriva il “grazie” alle “donne religiose e alle donne consacrate” per “la loro missione e il loro coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo”. Le parole del Pontefice arrivano nell’ormai tradizionale intenzione di preghiera per il mese di febbraio diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera delsul tema: Religiose e consacrate. “Le invito a lottare quando, in alcuni casi, vengono, anche all’interno della Chiesa; quando il loro servizio, che è tanto grande, viene ridotto a servitù. E a volte da uomini di Chiesa. Non si scoraggino – ammonisce Francesco -. Continuino a far conoscere la bontà di Dio attraverso le opere apostoliche che compiono. Ma soprattutto attraverso la testimonianza di ...