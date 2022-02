"Il Festival riparte da zero, come i ricoveri in intensiva", dice il sindaco di Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - La differenza tra il Festival dell'anno passato e quello attuale sta in un numero. “zero: come i ricoveri che abbiamo quest'anno a Sanremo, mentre l'anno scorso erano una decina” dice all'AGI il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, in una pausa al sole di uno splendido pomeriggio, a poche ore dalla prima serata. “Le emozioni che mi accompagnano - racconta - sono tante, se mi metto a ripercorrere gli ultimi anni. Dall'edizione 2020 col palco in piazza e tanti eventi collaterali a quella del 2021 con la città deserta e il teatro vuoto. E ora, eccoci qua, con gli aberghi sold out, i bar e i ristoranti pieni. Ma felice che i cittadini, come vedo in corso Matteotti (dove c'è il teatro Ariston, ndr), rispettino l'obbligo delle mascherine ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - La differenza tra ildell'anno passato e quello attuale sta in un numero. “che abbiamo quest'anno a, mentre l'anno scorso erano una decina”all'AGI ildella città dei fiori, Alberto Biancheri, in una pausa al sole di uno splendido pomeriggio, a poche ore dalla prima serata. “Le emozioni che mi accompagnano - racconta - sono tante, se mi metto a ripercorrere gli ultimi anni. Dall'edizione 2020 col palco in piazza e tanti eventi collaterali a quella del 2021 con la città deserta e il teatro vuoto. E ora, eccoci qua, con gli aberghi sold out, i bar e i ristoranti pieni. Ma felice che i cittadini,vedo in corso Matteotti (dove c'è il teatro Ariston, ndr), rispettino l'obbligo delle mascherine ...

Advertising

sulsitodisimone : 'Il Festival riparte da zero, come i ricoveri in intensiva', dice il sindaco di Sanremo - AlissaB_ : RT @Zeta_Luiss: I #Maneskin tornano a #Sanremo2022 un anno e due milioni di stream dopo la loro vittoria Di @AlissaB_ e @YamilaAmmirata ht… - Zeta_Luiss : I #Maneskin tornano a #Sanremo2022 un anno e due milioni di stream dopo la loro vittoria Di @AlissaB_ e… - dax_project : Si riparte con Overtime Sanremo potete ascoltare il podcast da questa sera su #Spotify ( - LagoWol : Riparte una settimana di sostanziale tranquillità! Del 'Quirinale' continueremo a parlare durante gli aggiornament… -