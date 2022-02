Gf Vip, Lulù attacca Alex e gli autori: “Già che lo mettono in prima fila è un messaggio orribile, io non l’avrei…” (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo la puntata Live del Gf Vip in onda su Canale 5, Lulù Selassiè si è molto infastidita per la candidatura alla fine del 14 marzo di Delia Duran, ma a far sbottare la ragazza è stato ancor di più il trattamento riservato al marito della modella venezuelana, ovvero Alex Belli, ma anche degli autori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Lulù si avvicina ad Alex e Soleil si ingelosisce (VIDEO): “Non toccare quel muscolo, te lo sei baciato…” Gf Vip, Alex e il massaggio hot a Soleil (FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e Soleil (VIDEO): il web si divide Gf Vip, le clamorose ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo la puntata Live del Gf Vip in onda su Canale 5,Selassiè si è molto infastidita per la candidatura alla fine del 14 marzo di Delia Duran, ma a far sbottare la ragazza è stato ancor di più il trattamento riservato al marito della modella venezuelana, ovveroBelli, ma anche degliL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,si avvicina ade Soleil si ingelosisce (VIDEO): “Non toccare quel muscolo, te lo sei baciato…” Gf Vip,e il massaggio hot a Soleil (FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato trae Soleil (VIDEO): il web si divide Gf Vip, le clamorose ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Lulù Selassié spera in una sorpresa di Manuel Bortuzzo per San Valentino: “Mi aveva detto che…” La princ… - tvblogit : Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié ha un crollo emotivo prima della diretta (video) - leggoit : Gf Vip, la sorpresa di Manuel per Lulù nel giorno di San Valentino: cosa potrebbe succedere - SusiGobbi : Così mi piace Lulù, Sophia, Jessica che si relazionato con Sole, lei è schietta, non te le manda a dire. Lulù: 'So… - Quellochetutti1 : Lulù si è scagliata contro Alex Belli e la produzione, definendo vergognosa l'attenzione che viene data all'attore.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù Gf Vip, crollo nella notte: Delia vuole andare via, Lulù furiosa L'atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip continua ad essere particolarmente tesa. Neanche a dirlo, i motivi sono sempre legati ad Alex ... Questo, per esempio, è il caso della principessa Lulù ...

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié a Soleil Sorge: "Io e te ci meritiamo la finale" Leggi anche Delia Duran vuole abbandonare il Gf Vip "Trovo ridicola questa cosa" ha aggiunto Lulù riferendosi a Delia "Non l'abbiamo votata nessuna di noi Delia" . Un pensiero condiviso anche da ...

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News L'atmosfera nella casa del Grande Fratellocontinua ad essere particolarmente tesa. Neanche a dirlo, i motivi sono sempre legati ad Alex ... Questo, per esempio, è il caso della principessa...Leggi anche Delia Duran vuole abbandonare il Gf"Trovo ridicola questa cosa" ha aggiuntoriferendosi a Delia "Non l'abbiamo votata nessuna di noi Delia" . Un pensiero condiviso anche da ...