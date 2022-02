Fiorentina, Commisso: “Sono deluso per le offese, voglio fermarmi e riflettere. Ora devo curarmi” (Di martedì 1 febbraio 2022) Rocco Commisso a ruota libera. In un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, il presidente ha risposto alle critiche e alle offese ricevute dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus e ha anche rivelato di dover restare ulteriormente in America per problemi di salute: “Per prima cosa voglio dire che Sono amareggiato e deluso, mi devo fermare e riflettere. Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con ciò che abbiamo fatto io, la mia famiglia, Joe Barone e coloro che lavorano con me, chi Sono, quali Sono i miei principi e i miei valori. Sono arrivato a Firenze e non ho comprato una villa o una casa al mare, ho messo la mia disponibilità economica a favore della ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Roccoa ruota libera. In un’intervista ai canali ufficiali della, il presidente ha risposto alle critiche e allericevute dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus e ha anche rivelato di dover restare ulteriormente in America per problemi di salute: “Per prima cosadire cheamareggiato e, mifermare e. Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con ciò che abbiamo fatto io, la mia famiglia, Joe Barone e coloro che lavorano con me, chi, qualii miei principi e i miei valori.arrivato a Firenze e non ho comprato una villa o una casa al mare, ho messo la mia disponibilità economica a favore della ...

Advertising

sportface2016 : +++Comunicato curva Fiesole: '#Vlahovic piccolo uomo senza palle. #Commisso, #Barone ti ha fatto perdere la faccia+++ #Fiorentina - cmdotcom : #Fiorentina, #Commisso come Joker: spunta la caricatura al Ponte Vecchio - capuanogio : Quindi gli ultras della #Fiorentina si aspettavano che #Commisso lasciasse sul tavolo 80 milioni di euro per… - sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso: '#Vlahovic non mi salutava, procuratori disonesti e bugiardi. Deluso per le offese, ma ora… - lorenzooleporee : RT @LabaroViolaNews: ???Le parole di #Commisso Vi sono piaciute? Siete d'accordo col presidente? #LabaroViola #Fiorentina -