Fiorentina | Commisso | Deluso per le offese | devo riflettere Vlahovic? Ecco com' è andata

Advertising

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole del presidente #Commisso sulla cessione di Vlahovic - acffiorentina : ?? Le parole del presidente Rocco Commisso. ?? Ascolta Ora: - sportface2016 : +++#Fiorentina, Rocco #Commisso si sfoga: '#Vlahovic non mi salutava più, i suoi procuratori sono disonesti e bugia… - mpersivale : @Frasco94821045 @PlinskyIena @pisto_gol L'Atalanta ha un bacino più piccolo e uno stadio più piccolo della Fiorenti… - infoitsport : Commisso contro Vlahovic: «Voleva andare via a zero e rovinare la Fiorentina» -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso

...state scelte nette e dolorose fatte per il bene dellae chi lavora e guida lainsieme a me ha tutta la mia fiducia. Però non accetto offese e insulti". In particolare......alcuni club - ha spiegato ancora- ma la risposta del giocatore e dei suoi agenti è sempre stata no. Probabilmente l'accordo era di arrivare a giugno e poi vedere come rovinare la,...Inizia così un lungo sfogo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso – pubblicato tramite i canali social del club toscano –, intervenuto dopo la chiusura del mercato invernale, che si è chiuso ...Sono le amare parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale del club gigliato, dopo le critiche della tifoseria viola dopo la cessione alla ...