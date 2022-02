Finn Balor: “Vorrei un turn heel per il mio personaggio” (Di martedì 1 febbraio 2022) Finn Balor è stato recentemente ospite del podcast Love Letter To Wrestling gestito dal collega di NXT UK, Mark Andrews. Balor e Andrews hanno parlato di diversi temi legati al wrestling e alla carriera del primo in WWE. Uno degli argomenti trattati è stata la recente run di Balor a NXT, e il suo volerla emulare nel main roster. Un turn heel per Finn Balor Balor ha detto: “Vorrei davvero, davvero tanto lavorare sull’aspetto più heel di Finn, nel contesto di RAW/SmackDown“, ha detto Balor. “Perché è qualcosa che ho fatto in Giappone, abbiamo provato a replicarla ad NXT, ma poi è andata a finire in una direzione diversa. Vorrei tanto avere ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 febbraio 2022)è stato recentemente ospite del podcast Love Letter To Wrestling gestito dal collega di NXT UK, Mark Andrews.e Andrews hanno parlato di diversi temi legati al wrestling e alla carriera del primo in WWE. Uno degli argomenti trattati è stata la recente run dia NXT, e il suo volerla emulare nel main roster. Unperha detto: “davvero, davvero tanto lavorare sull’aspetto piùdi, nel contesto di RAW/SmackDown“, ha detto. “Perché è qualcosa che ho fatto in Giappone, abbiamo provato a replicarla ad NXT, ma poi è andata a finire in una direzione diversa.tanto avere ...

