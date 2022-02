Elon Musk ha offerto 5 mila dollari a un ragazzo per eliminare l’account che tracciava il suo jet Ma…

(Di martedì 1 febbraio 2022)sotto scacco per un. Il giovane in questione si chiama Jack Sweeney, ha 19 anni e vive in Florida. Il Ceo di Tesla gli haperTwitter dal quale pubblica con una certa costanza le tratte percorse dal jet privato del miliardario.Jet ha oltre 150follower e utilizza un bot sviluppato da Sweeney per monitorare i voli di. Il feed quindi twitta quando e dove l’aereo decolla o atterra e la durata di ogni viaggio.ha inviato il primo messaggio lo scorso 30 novembre: «Puoi toglierlo? È un rischio per la sicurezza». Vista la reticenza del, l’amministratore di SpaceX ha ...

Il 1° febbraio era iniziato da 11 minuti quando finalmente, dopo 4 rinvii solo negli ultimi giorni, è decollato il razzo lanciatore Falcon9 di SpaceX di. Poco più di un'ora dopo, a quota 620 chilometri, sul filo dei 28.800 chilometri orari, veniva scodellato in orbita il nuovo satellite della costellazione italiana . Pesa 2,2 tonnellate e ...Jack Sweeney , è questo il nome del teenager americano che è balzato agli onori delle cronache per aver provocato, evidentemente, non poco imbarazzo per il magnate. Studente alla ...Jack Sweeney, è questo il nome del teenager americano che è balzato agli onori delle cronache per aver provocato, evidentemente, non poco imbarazzo per il magnate Elon Musk. Studente alla University ...Direttamente dal proprio account Twitter, infatti, nientemeno che Elon Musk ha pubblicamente espresso il proprio entusiasmo per l'ultima avventura dello Spartan 117. Con il cinguettio che trovate in ...