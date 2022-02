Covid: Danimarca, da oggi stop a tutte le misure restrittive (Di martedì 1 febbraio 2022) La Danimarca è diventata oggi la prima nazione dell'Unione europea ad abolire tutte le misure anti Covid nonostante il numero record di contagi che ancora affligge un Paese deciso a far fronte alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Laè diventatala prima nazione dell'Unione europea ad abolireleantinonostante il numero record di contagi che ancora affligge un Paese deciso a far fronte alla ...

