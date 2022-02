Centrodestra, la federazione può essere una buona idea (Di martedì 1 febbraio 2022) La proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, di riplasmare l’offerta politica del Centrodestra, conferendole una leggibilità unitaria, rappresenta un tornante politico essenziale onde evitare l’esaurimento di un’esperienza che rischia di inoltrarsi nel punto declinante della sua curva parabolica. La crepa formatasi nell’alleanza di Centrodestra, diagnosticata da tutti gli osservatori e provocata dalla riconferma al Quirinale di Sergio Mattarella, può degenerare in una irreversibile scissione senza una ristrutturazione che ne rilanci l’azione politica e la doti della necessaria credibilità. La federazione tra gli azzurri e i leghisti non può prescindere dal preliminare ingresso della Lega nel Partito popolare europeo per rendere il progetto federativo coerente sia nella condivisione di valori non negoziabili sia nell’adesione ad ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 1 febbraio 2022) La proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, di riplasmare l’offerta politica del, conferendole una leggibilità unitaria, rappresenta un tornante politico essenziale onde evitare l’esaurimento di un’esperienza che rischia di inoltrarsi nel punto declinante della sua curva parabolica. La crepa formatasi nell’alleanza di, diagnosticata da tutti gli osservatori e provocata dalla riconferma al Quirinale di Sergio Mattarella, può degenerare in una irreversibile scissione senza una ristrutturazione che ne rilanci l’azione politica e la doti della necessaria credibilità. Latra gli azzurri e i leghisti non può prescindere dal preliminare ingresso della Lega nel Partito popolare europeo per rendere il progetto federativo coerente sia nella condivisione di valori non negoziabili sia nell’adesione ad ...

