Calciomercato Roma: Diawara resta, nessun’altra entrata (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mercato della Roma si è chiuso senza il colpo finale, non sono arrivati i rinforzi di cui si è parlato nelle ultime ore. Due gli acquisti: Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Tiago Pinto, GM giallorosso, ha lavorato fino alla fine alla cessione di Diawara, che però ha rifiutato tutte le destinazioni. L’uomo mercato della Roma è già al lavoro per la sessione estiva di trasferimenti: nel mirino restano Xhaka e Grillitsch. Lo svizzero potrebbe arrivare nell’ambito di un’operazione in cui sarebbe inserito Maitland-Niles: il centrocampista austriaco, invece, si svincola a parametro zero. Nelle ultime ore di mercato i giallorossi hanno fatto anche un sondaggio per Nandez del Cagliari. Ipotesi di un’intesa con il Valencia per Gonçalo Guedes, che potrebbe arrivare nell’ambito di uno scambio con Carles Perez. Ma resistono ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mercato dellasi è chiuso senza il colpo finale, non sono arrivati i rinforzi di cui si è parlato nelle ultime ore. Due gli acquisti: Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Tiago Pinto, GM giallorosso, ha lavorato fino alla fine alla cessione di, che però ha rifiutato tutte le destinazioni. L’uomo mercato dellaè già al lavoro per la sessione estiva di trasferimenti: nel mirinono Xhaka e Grillitsch. Lo svizzero potrebbe arrivare nell’ambito di un’operazione in cui sarebbe inserito Maitland-Niles: il centrocampista austriaco, invece, si svincola a parametro zero. Nelle ultime ore di mercato i giallorossi hanno fatto anche un sondaggio per Nandez del Cagliari. Ipotesi di un’intesa con il Valencia per Gonçalo Guedes, che potrebbe arrivare nell’ambito di uno scambio con Carles Perez. Ma resistono ...

