Boom italiano? Ma quando mai!? (Di martedì 1 febbraio 2022) di Yvan Rettore. Vediamo prima di tutto l’andamento del PIL (dati ISTAT) in questi ultimi anni per capire quanto sia ridicolo e fuori luogo parlare di “Boom italiano”: 2007: + 1,7 % 2008: – 1,0% 2009: – 5,3% 2010: + 1,7% 2011: + 0,7% 2012: – 3,0% 2013: – 1,8% 2014: 0,0 % 2015: + Leggi su freeskipper (Di martedì 1 febbraio 2022) di Yvan Rettore. Vediamo prima di tutto l’andamento del PIL (dati ISTAT) in questi ultimi anni per capire quanto sia ridicolo e fuori luogo parlare di “”: 2007: + 1,7 % 2008: – 1,0% 2009: – 5,3% 2010: + 1,7% 2011: + 0,7% 2012: – 3,0% 2013: – 1,8% 2014: 0,0 % 2015: +

Advertising

PaoloScorpio : RT @SADIComic: Le TV sono dall' elezione Mummia tutte schierate x santificare il boom economico italiano, primi nel mondo per crescita ??????… - peppiniellopz : RT @SADIComic: Le TV sono dall' elezione Mummia tutte schierate x santificare il boom economico italiano, primi nel mondo per crescita ??????… - maurogab1 : RT @SADIComic: Le TV sono dall' elezione Mummia tutte schierate x santificare il boom economico italiano, primi nel mondo per crescita ??????… - MargaretCal1 : RT @SADIComic: Le TV sono dall' elezione Mummia tutte schierate x santificare il boom economico italiano, primi nel mondo per crescita ??????… - PMurroccu : RT @SADIComic: Le TV sono dall' elezione Mummia tutte schierate x santificare il boom economico italiano, primi nel mondo per crescita ??????… -