Boom di dati mobili | nonostante la pandemia

Se ci si sofferma a leggere i dati di utilizzo degli smartphone si rimane stupefatti. Verrebbe da pensare che, causa pandemia, lockdown e clausure domestiche volontarie, il Boom di internet sarebbe stato quello via cavo. Invece no. La crescita esponenziale si è avuta (ed è in corso tuttora) sulle sim per smartphone e sul traffico dati via rete cellulare. Le ragioni? Da un lato le super offerte degli operatori come, per esempio, ho.mobile che propongono 150 Gb di traffico dati minuti di chiamate e sms illimitati a partire da 8,99 euro, dall'altro l'avvento della tecnologia 5G che rende gli smartphone superveloci per vedere film e serie tv. Così in casa ogni componente della famiglia si ricava il suo spazio e naviga senza pesare sulla connessione altrui.

