Alessandria Pisa probabili formazioni e Tv

Gara valida per la ventunesima giornata della Serie B 21/22. I piemontesi affrontano un cliente difficile, il Pisa di D'Angelo. L'Alessandria è reduce da una brutta sconfitta contro il Vicenza di Cristian Brocchi (2-1) nel recupero della diciannovesima giornata della Serie B. I nerazzurri non vincono da due gare e nell'ultimo match hanno pareggiato 0-0 contro la SPAL. I grigi si trovano da scalare l'Everest, i toscani potrebbero tornare a vincere. Alessandria Pisa si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 14,00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. Come arrivano le squadre? L'Alessandria non aveva cominciato male la gara contro i veneti. La squadra di Moreno Longo aveva imposto un ritmo aggressivo fin da subito e anche un fraseggio molto veloce. Col passare dei minuti però ...

