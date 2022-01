Uomini e Donne, Ida Platano lascia il programma? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Brutte notizie per i telespettatori appassionati del trono over di Uomini e Donne, soprattutto per i fan di Ida Platano. La quarantenne parrucchiera di origini siciliane, infatti, starebbe pensando di abbandonare nuovamente il programma. Il motivo è che non riesce più a lasciarsi andare con un uomo. Inizialmente Ida è uscita con dei cavalieri, e con Diego Tavani e Marcello Messina per un po’ è sembrato funzionare, ma nell’ultima puntata ha ammesso di pensare ancora all’ex Riccardo Guarnieri e di non aver mai superato il dolore per la fine della loro travagliata relazione. Ida poi è tornata in studio e dalle anticipazioni sappiamo che è anche arrivato un cavaliere per conoscerla, ma pur accettandolo, lei si è detta titubante. Stando ai rumors vicini ad ambienti Mediaset, la redazione starebbe cercando ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Brutte notizie per i telespettatori appassionati del trono over di, soprattutto per i fan di Ida. La quarantenne parrucchiera di origini siciliane, infatti, starebbe pensando di abbandonare nuovamente il. Il motivo è che non riesce più arsi andare con un uomo. Inizialmente Ida è uscita con dei cavalieri, e con Diego Tavani e Marcello Messina per un po’ è sembrato funzionare, ma nell’ultima puntata ha ammesso di pensare ancora all’ex Riccardo Guarnieri e di non aver mai superato il dolore per la fine della loro travagliata relazione. Ida poi è tornata in studio e dalle anticipazioni sappiamo che è anche arrivato un cavaliere per conoscerla, ma pur accettandolo, lei si è detta titubante. Stando ai rumors vicini ad ambienti Mediaset, la redazione starebbe cercando ...

