UFFICIALE – Juventus | Ramsey ceduto ai Glasgow Rangers

(Di lunedì 31 gennaio 2022)ai: èil prestito del centrocampista gallese. La nota dellae i dettagli Lacon un comunicato ha ufficializzato la cessione di Aaronal. La nota del club: COMUNICATO – «Aaronconcluderà la stagione con la maglia dei. Il centrocampista si trasferisce infatti al club scozzese con la formula del prestito Arrivato dall’Arsenal nel 2019,sveste la maglia bianconera dopo 70 presenze, impreziosite da sei reti, di cui una messa a segno in Champions League, nella trasferta in casa della Lokomotiv Mosca, e cinque in campionato contro Verona, SPAL e Inter, Sassuolo e Sampdoria. ...

Advertising

juventusfc : UFFICIALE | Federico Gatti è un giocatore della Juventus ?? - juventusfc : UFFICIALE | @Deniszakaria8 è un giocatore della Juventus! #WelcomeZak - forumJuventus : Ufficiale: @Deniszakaria8 è un nuovo calciatore della Juventus! ? - juventus_zone : RT @juventusfc: UFFICIALE | @aaronramsey in prestito ai @RangersFC. Buona fortuna, Aaron! - Juventus_Fr : RT @juventusfc: UFFICIALE | @aaronramsey in prestito ai @RangersFC. Buona fortuna, Aaron! -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Juventus

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ramsey ai Glasgow Rangers: èil prestito del centrocampista gallese. La nota dellae i dettagli Lacon un comunicato ha ufficializzato la cessione di Aaron Ramsey al Glasgow Rangers. La nota del club: .Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, laaveva raggiunto un accordo con i Glasgow Rangers per la cessione di Aaron Ramsey. Il gallese, dopo essersi preso un po' di ...Anche i Glasgow Rangers hanno comunicato ufficialmente l’arrivo di Aaron Ramsey. Il gallese lascia la Juventus in prestito. COMUNICATO RANGERS – «I Rangers sono lieti di annunciare la firma in ...Aaron Ramsey è ufficialmente un nuovo giocatore dei Glasgow Rangers. Il giocatore lascia la Juventus in prestito con diritto di riscatto. Ramsey ai Rangers. L'affare si era sbloc ...