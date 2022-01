Soleil Sorge sarà nel cast de La Pupa e Il Secchione 2022? Le indiscrezioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continuano a trapelare indiscrezioni in merito alla prossima edizione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Sul web, ormai, sembra alquanto sicuro che a condurre l’edizione 2022 del reality show sarà Barbara D’Urso, anche se non è ancora sopraggiunta un’ufficialità definitiva. Ad ogni modo, sono trapelate anche altre informazioni in merito al cast del programma, specie per quanto riguarda gli opinionisti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso. Soleil Sorge a La Pupa e Il Secchione? Nei prossimi mesi su Italia 1 dovrebbe partire la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa con la possibile conduzione di Barbara D’Urso. La conduttrice starebbe valutando l’ipotesi di dare ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continuano a trapelarein merito alla prossima edizione de Lae Ile Viceversa. Sul web, ormai, sembra alquanto sicuro che a condurre l’edizionedel reality showBarbara D’Urso, anche se non è ancora sopraggiunta un’ufficialità definitiva. Ad ogni modo, sono trapelate anche altre informazioni in merito aldel programma, specie per quanto riguarda gli opinionisti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.a Lae Il? Nei prossimi mesi su Italia 1 dovrebbe partire la nuova edizione de Lae Ile Viceversa con la possibile conduzione di Barbara D’Urso. La conduttrice starebbe valutando l’ipotesi di dare ...

Advertising

FrancescoFalqu2 : RT @_altezzosa_: LA TEORIA DEL BOICOTTAMENTO by SOLEIL ANASTASIA SORGE ?? #gfvip #teamsoleil #solearmy #solphie - LuciaFerraroEM : RT @_altezzosa_: LA TEORIA DEL BOICOTTAMENTO by SOLEIL ANASTASIA SORGE ?? #gfvip #teamsoleil #solearmy #solphie - tuttopuntotv : Soleil Sorge sarà nel cast de La Pupa e Il Secchione 2022? Le indiscrezioni #gfvip #gfvip6 #soleilsorge #soleilarmy… - dolcementecaty : RT @RollingStoneita: Non è roba per intellò? Chissene. Alfonso Signorini parla – in prima serata su Canale 5 – di scelte d’amore libere e c… - anninaa00 : RT @_altezzosa_: LA TEORIA DEL BOICOTTAMENTO by SOLEIL ANASTASIA SORGE ?? #gfvip #teamsoleil #solearmy #solphie -