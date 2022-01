“Sei una folgorata!”. Alessandro Basciano polverizza Delia Duran: lite al GF Vip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sabato sera scenata di gelosia di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano. La concorrente non ha gradito le attenzioni del fidanzato nei confronti di Delia Duran Durante i festeggiamenti in piscina: “Ma forse tu non controlli quello che fai. Sei lì che ti lecchi le labbra, ti mordi le labbra e fissi Delia che balla. Io non sono una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il culo a Delia, dai”. “Delia? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i ca*** miei, non me ne fregava un ca. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che ca*** sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te”, è stata la risposta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sabato sera scenata di gelosia di Sophie Codegoni ad. La concorrente non ha gradito le attenzioni del fidanzato nei confronti dite i festeggiamenti in piscina: “Ma forse tu non controlli quello che fai. Sei lì che ti lecchi le labbra, ti mordi le labbra e fissiche balla. Io non sono una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il culo a, dai”. “? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i ca*** miei, non me ne fregava un ca. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che ca*** sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te”, è stata la risposta ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Continuano gli sbarchi illegali. Tre scafisti arrestati a Siracusa per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare… - AlfredoPedulla : @Tanky1991DiG Sei quello in foto? 25 anni nullafacente un po’ sciupato, mantenuto, se vuoi ti mandiamo una mancia - Lucaargentero : A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…se… - barbaro_simone : RT @Valependragon: Dr4ghi avrà detto a M4ttarella qualcosa tipo che cazzo fai ti stai arrendendo? Sei una guerriera - fa39893147 : @Avvenire_Nei Già e partiamo col piede giusto: o hai il green pass o sei fuori da tutto. Giusto? Questa è una chiesa da sepolcri imbiancati. -