Scuola | preside liceo Righi Roma | “un compitificio? Sono con studenti | ma deve intervenire Stato”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo ascoltare il grido di aiuto deglie sostenere questi ragazzi.dalla loro parte da un punto di vista umano. Cercherò di sensibilizzare i professori per tentare di limitare le valutazioni quando la classe è in ddi. Ma purtroppo glistanno in quarantena a turno ed il tempo disponibile si riduce, mentre gli obblighi no. Noi abbiamo indicazioni nazionali a cui attenerci. Se lointerviene come èfatto in passato noi ci adeguiamo. Ma altrimenti non possiamo fare sconti”. Lo dice all’Adnkronos Cinzia Giacomobono,delscientifico, a, dove “circa il 70% delle classi è in ddi, ed una media di due a rotazione va in dad, ma nessun docente anche grazie alle ffp2 ...