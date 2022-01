Sanremo 2022, è polemica su Ornella Muti: post con foglie di marijuana (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Due collanine con dei ciondoli a forma di foglie di marijuana e la prima polemica politica del festival di Sanremo è servita. Ci ha pensato Ornella Muti a porgere su un vassoio d’argento, sui social, lo spunto per far gridare allo scandalo gli antiproibizionisti. Con una foto postata sul profilo Instagram, dove l’attrice, che è la coconduttrice scelta da Amadeus per la prima serata del festival, appare in bigodini in una pausa delle prove al Teatro Ariston con accanto la figlia Naike Rivelli. Entrambe indossano una collanina con le foglie di ‘erba’ messe volutamente in evidenza. E se ne accorgono subito i deputati di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Due collanine con dei ciondoli a forma didie la primapolitica del festival diè servita. Ci ha pensatoa porgere su un vassoio d’argento, sui social, lo spunto per far gridare allo scandalo gli antiproibizionisti. Con una fotoata sul profilo Instagram, dove l’attrice, che è la coconduttrice scelta da Amadeus per la prima serata del festival, appare in bigodini in una pausa delle prove al Teatro Ariston con accanto la figlia Naike Rivelli. Entrambe indossano una collanina con ledi ‘erba’ messe volutamente in evidenza. E se ne accorgono subito i deputati di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione ...

